Ruiz-Vitinha-Mayulu-Lee Kang-in, poker PSG all’esordio contro l’Atletico Madrid

15/06/2025 | 23:15:35

Il Paris-Saint Germain inizia il cammino al Mondiale per Club con una vittoria: 4-0 contro l’Atletico Madrid. La prima occasione della gara arriva per i Colchoneros con la punizione di Julian Alvarez che esce di poco a lato rispetto alla porta difesa da Donnarumma. La gara si è sbloccata al 19′ e tutto sull’asse ex-Napoli con Kvaratskhelia che serve Fabian Ruiz: tiro all’angolino e niente da fare per Oblak. I parigini non si fermano e si continuano a rendere pericolosi. E in pieno recupero arriva anche la rete del raddoppio firmata da Vitinha. All’87’ arriva anche il tris degli uomini di Luis Enrique con la rete del subentrato Mayulu che sfrutta al meglio l’assist di Mbaye. In pieno recupero arriva anche la rete del 4-0 firmata da Lee Kang-in su calcio d rigore.

Foto: Instagram PSG