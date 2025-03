Rui Vitoria: “Il Panathinaikos ha grande identità, dovremo replicare la gara di Atene”

Rui Vitoria, allenatore del Panathinaikos, ha presentato in conferenza la gara di Conference League in programma domani a Firenze. “Dovremo entrare in campo concentrati e senza dimenticare che affrontiamo una squadra forte. Per passare il turno dovremo replicare la prestazione della gara di andata ad Atene. Abbiamo una grande identità, dovremo cercare di fare gol sfruttando le occasioni che avremo, ma dovremo anche essere disciplinati in difesa. Rispettiamo la Fiorentina, ha una certa tradizione in Conference e ci aspettiamo che faccia una grande partita. Ma potremo fare bene se giocheremo con acume tattico. Nella gara di andata abbiamo sofferto per 25 minuti, ma siamo stati superiori per 65. Non sarà determinante il possesso palla, dobbiamo essere efficace e colpire l’avversario. So chi giocherà ma non ve lo dico, lo ritengo giusto per i calciatori e poi voglio creare un po’ di dubbi a Palladino”.

Foto: Instagram Panathinaikos