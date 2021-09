Rui Vitoria: “Il Napoli gioca un bel calcio. Dovremo scendere in campo con determinazione”

Rui Vitoria, tecnico dello Spartak Mosca, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Napoli. Ecco le sue dichiarazioni sul club partenopeo: “Ogni avversario ha un profilo diverso. Napoli è una squadra molto forte, gioca un bel calcio, con idee belle e semplici. La cosa più difficile nel calcio è giocare un calcio semplice e fatto bene. Non cambieremo la nostra filosofia, la nostra personalità per sfidare il Napoli. Noi crediamo nel nostro lavoro. Possiamo perdere una partita, ma non la nostra personalità. Sappiamo che sarà difficile per noi, ma siamo pronti a giocare questa partita. Tutti pensano che per il Napoli sarà facile batterci, noi dobbiamo restare invece concentrati e mostrare la nostra personalità. Abbiamo calciatori di carattere e dobbiamo dimostrarlo. Dovremo scendere in campo con determinazione, questo è molto importante per noi”.

FOTO: Sky Sports Uk