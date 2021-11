Rui Vitoria: “Il Napoli è una delle squadre più forti in Europa. Possiamo batterli come all’andata”

Rui Vitoria, allenatore dello Spartak Mosca, ha parlato in conferenza stampa della sfida contro il Napoli. Queste le sue parole: “Dobbiamo essere consapevoli che affrontiamo una delle squadre più forti d’Europa, primo in Italia, giocando uniti con un allenatore molto preparato. E’ una squadra con qualità immensa, sarà una partita difficilissima ma l’Europa League è una competizione che desideriamo molto, come gli altri club, e dovremo essere concentrati. Sono i piccoli dettagli che fanno la differenza“.

Sulla partita dell’andata: “All’andata siamo stati i primi a batterli in stagione, ma mi piace molto il Napoli: è una squadra di qualità, una rosa lunga e pericolosa con esperienza. Sarà una partita di alto livello, se saremo perfetti però possiamo avere la meglio”.

