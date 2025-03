Rui Vitoria (all. Panathinaikos): “A Firenze sarà dura, ma siamo pronti a combattere”

Rui Vitoria, allenatore del Panathinaikos, ha parlato a Cosmote TV al termine della partita vinta 3-2 contro la Fiorentina, gara d’andata degli ottavi di finale di Conference League: “È stata davvero una sfida dura, abbiamo affrontato una squadra forte. Abbiamo cominciato bene, seguendo il nostro piano partita con disciplina tattica, ciononostante però abbiamo fatto fatica a difendere il vantaggio di due gol e questo è un aspetto sul quale dovremo lavorare, perché è già avvenuto altre volte in passato”.

Poi ha proseguito: “I nostri avversari ci hanno segnato due gol contro in fretta e lì siamo ripartiti, provando a cercare il modo di aver la meglio su una rivale di qualità. Dopo che ci siamo calmati, nell’intervallo ho parlato con la squadra e abbiamo giocato un secondo tempo davvero buono, creando chance importanti e arrivando vicini a segnare il quarto gol. Non lo abbiamo fatto, però possiamo contare comunque su una posizione di vantaggio”.

Infine: “Sappiamo già che tra una settimana a Firenze sarà dura, ma il secondo tempo di questa sera è un buon presagio per noi. Ora dovremo analizzare la partita. Sappiamo che davanti siamo molto creativi, ma dobbiamo capire cosa è andato storto nel momento in cui dovevamo fermare gli attacchi della Fiorentina. Siamo comunque pronti a combattere fino alla fine per ottenere la qualificazione”.

Foto: Instagram Panathinaikos