Rui Pinto dei “Football Leaks” sul banco degli imputati: il processo a Parigi per lo scandalo delle e-mail del PSG

Rui Pinto, l’uomo dietro i “Football Leaks”, sarà processato mercoledì a Parigi per aver scaricato allegati e informazioni contenute nelle e-mail dei dirigenti del PSG, come ha appreso lunedì l’AFP da fonti vicine al caso. Come riporta l’Equipe, il portoghese sarà processato mercoledì davanti al tribunale penale di Parigi in un’udienza preliminare di colpevolezza. In particolare, è accusato di aver avuto accesso in modo fraudolento, tra il 2015 e il 2019, in Francia, Portogallo e Ungheria, alle caselle di posta elettronica del direttore finanziario del PSG, del vice direttore generale e di un assistente della direzione generale. È inoltre accusato di aver estratto fraudolentemente dei dati.

“Nessuno può negare che Rui Pinto sia un informatore eccezionale – ha dichiarato all’AFP il suo avvocato William Bourdon – ha permesso di rivelare fatti gravemente contrari all’interesse pubblico e di aprire indagini in diversi paesi europei. Questo contributo è stato riconosciuto, anche dai tribunali portoghesi, anche se continua a essere perseguitato dai delinquenti del calcio”.

Foto: Twitter PSG