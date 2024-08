Ai canali ufficiali dell’Atalanta, ha parlato Rui Patricio, nuovo portiere della Dea.

Queste le sue parole: “Ho scelto l’Atalanta, che è un grande club, e per me è un grande orgoglio essere qui. Voglio fare tutto per fare bene e aiutare la squadra a vincere. Ciao tifosi della Dea, non vedo l’ora di iniziare, un abbraccio a tutti”.

