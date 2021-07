Roma, Rui Patricio: “Sarà un onore difendere questo club. Mou? Fondamentale per la mia scelta”

Rui Patricio, nuovo portiere della Roma, ha parlato oggi nella consueta conferenza stampa di presentazione. Ecco le sue dichiarazioni:

“È un piacere essere qui oggi e dal mio arrivo mai ho avuto la possibilità di avere i giornalisti. Siamo qui per introdurre Rui Patricio, ma non c’è molto da dire. Tutti lo conoscono, siamo felici di averlo qui con noi. Per tanti anni sono stato arrabbiato con lui perché io ero del Benfica e lui giocava con lo Sporting. Ora finalmente giochiamo insieme”.

Sull’approdo nella Capitale

“Sono orgoglioso dell’interesse della Roma, tutti sanno la grandezza di questo club e per quali titoli lotta. E’ un orgoglio rappresentare questa squadra, sono qui per dare il mio contributo”.

Sul delicato ruolo del portiere

“Io direi che tutti i calciatori, non solo i portieri, quando vanno in una nuova piazza cercano di fare del loro meglio. Sono arrivato qui come al Wolverhampton, ovvero desideroso di lavorare e crescere”

Sulle sue condizioni

“Sono pronto, ma mi alleno da poco con la squadra. Mi sto integrando e sto capendo le metodologie di lavoro. Sento di poter aiutare la Roma”.

Sulla costruzione dal basso e su Josè Mourinho

“Per un portiere è importante lavorare su ogni aspetto: dal gioco con i piedi al resto. E’ importante recepire le idee del tecnico, ma vale per tutti. Prima si recepiscono meglio è per tutti. Un portiere deve lavorare su tutto. Mourinho? È evidente che quando ho accettato per l’importanza e la dimensione di questo club e perché sapevo dell’allenatore. Sono qui solo da 5 giorni, non ho avuto modo di capire molto quello che vorrà. Sicuramente la comunicazione è importante, sto imparando le parole chiave per dare istruzione alla difesa. Sarà un onore difendere questo club”.

