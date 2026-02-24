Rui Costa sul caso Vinicius: “Prestianni non è un giocatore razzista, altrimenti non rappresenterebbe il Benfica”

24/02/2026 | 13:15:44

Il presidente del Benfica, Rui Costa, ha parlato con i media all’Aeroporto Humberto Delgado di Lisbona. Queste le sue parole riportate da A Bola:

“È chiaro che abbiamo parlato tutti. È chiaro che c’è stata una conversazione con tutti. È chiaro che questa situazione è scomoda per tutti. Scomoda per il club e scomoda per il giocatore, che viene crocifisso, e garantisco che non è un giocatore razzista, altrimenti non rappresenterebbe il Benfica. È stata una settimana complicata per tutti. Ripeto quello che ho detto: senza sminuire una situazione umana, stiamo parlando di una situazione sul campo, dove avete assistito a tutto ciò che è successo. E quindi, questo non sminuisce minimamente ciò che il Benfica è come club inclusivo, come club antirazzista, e che non ammetterebbe mai giocatori razzisti in rosa. Questo è un punto che voglio chiarire molto bene. Anche in campo, ci sono spesso molte offese da entrambe le parti, e sono sicuro che anche Prestianni si sia sentito piuttosto offeso. Ora, crediamo nel nostro giocatore, soprattutto perché garantisco che non è una persona razzista. Altrimenti, sarei il primo a prenderne atto e a non permettere a un giocatore razzista di rappresentare un club delle dimensioni del Benfica , che ha nel suo nucleo una storia di tutto ciò che è antirazzista”.

Foto: Instagram Benfica