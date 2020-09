Rui Costa: «Parleremo di Cristiano Ronaldo anche tra 300 anni».

Manuel Rui Costa spende parole di elogio per Cristiano Ronaldo. «La sorpresa sarà quando Cristiano smetterà di giocare così e di segnare gol favolosi – ha detto dalle colonne di Tuttosport –. Fra 300 anni si parlerà ancora di lui, è unico: ha mantenuto lo stesso livello in squadre diverse, campionati differenti e in Nazionale. Ha 35 anni, ha vinto tutto e più volte». L’ex fuoriclasse del Milan si focalizza sulla gara di domenica sera. «Contro la Roma correva da tutte le parti, non ci stava a perdere, voleva segnare. Quando si pone un obiettivo, lo raggiunge. E conoscendolo bene, sono convinto che lui, oltre allo scudetto, voglia conquistare a tutti i costi la classifica marcatori, che finora gli è sfuggita». Per chiudere, la parolina magica. «E ovviamente la Champions. Per me Cristiano arriverà a 40 anni al top, senza dubbio».

Foto: Twitter Juventus