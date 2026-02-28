Rui Costa: “Non abbiamo avuto la fortuna che meritavamo contro il Real”

28/02/2026 | 11:15:06

Il presidente del Benfica, Rui Costa, ha parlato durante la cerimonia di consegna degli anelli di platino e degli emblemi di dedica in oro e argento ai soci che hanno compiuto 75, 50 e 25 anni di iscrizione. Queste le sue parole:

“La sconfitta con il Real Madrid? Questa settimana non abbiamo avuto la fortuna che meritavamo a Madrid. Ma c’è qualcosa che nessuno può negare: il sostegno incondizionato dei nostri tifosi. Per tutta la partita, si sentiva il Benfica in quello stadio. Nei momenti belli e in quelli brutti. Sempre il Benfica. E questo la dice lunga su chi siamo”.

Foto: Instagram Benfica