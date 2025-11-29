Rui Costa: “Interesse per Dybala? Tutto falso. Chi ne ha parlato?”

29/11/2025 | 13:00:25

Il Benfica interessato a Paulo Dybala della Roma? Tutto falso e a confermarlo, ad A Bola, è il presidente Manuel Rui Costa. L’ex centrocampista, infatti, intercettato all’aeroporto di Lisbona prima della partenza per Madeira (dove il Benfica affronterà oggi il Nacional), ha chiuso la porta al clamoroso affare. “Ma chi ha parlato di Dybala? Bisogna chiederlo al giornalista che ha dato la notizia. Non è vero. In questo momento, non è vero”.

Foto: sito Benfica