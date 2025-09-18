Rui Costa: “E’ un onore avere con noi Mourinho. Difficile trovare uno con un curriculum migliore”

18/09/2025 | 17:20:03

In casa Benfica, conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore, José Mourinho.

Queste le parole del presidente, Manuel Rui Costa: “È un grande motivo di orgoglio per noi. José Mourinho non ha bisogno di presentazioni. È un grande onore e un grande orgoglio averlo di nuovo in una casa che conosce bene, curiosamente, 25 anni dopo. Corrisponde al profilo che ho menzionato dopo la partita di Champions League: un vincente, con un curriculum vincente. Sarebbe difficile trovare qualcuno con un curriculum migliore. Mister, i miei migliori auguri in questa fase della tua carriera, che tu sia felice qui come lo sei stato in altre occasioni e che tu abbia la possibilità, ovviamente, di costruire sul lavoro svolto nel corso della tua carriera. È un onore, un privilegio e un motivo di orgoglio avere José Mourinho come allenatore del Benfica”.

Foto: Instagram Benfica