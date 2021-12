Rui Costa e l’addio di Jorge Jesus: “Entrambi non volevamo questo risultato”

Manuel Rui Costa, presidente del Benfica, ha commentato così in conferenza stampa l’addio del tecnico Jorge Jesus: “Non era il risultato che entrambi volevamo. Abbiamo lavorato duramente per arrivare al termine della stagione raggiungendo i nostri obiettivi. Vorrei ringraziare pubblicamente Jorge Jesus per la sua dedizione nel lavoro e voglio augurargli il meglio per la sua carriera”. Foto: Instagram Benfica