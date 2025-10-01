Rui Borges, la grande scalata del tecnico dello Sporting: dal Mirandela all’ex panchina di Amorim

01/10/2025 | 17:00:57

Il Napoli stasera sfiderà lo Sporting Lisbona di Rui Borges nella seconda giornata di Champions League, tecnico che alla guida dei portoghesi ha fatto benissimo nell’ultimo anno. La carriera di Rui Borges ha preso il via al Mirandela, club dilettantistico della sua cittadina d’origine. Al Mirandela, Borges è nato sia come calciatore sia soprattutto da tecnico. Tutto ha origine nel 2016, obiettivo: salvarsi in quarta serie. Borges, alla prima esperienza da allenatore, porta il Mirandela al quarto posto in classifica. Arriva poi l’esperienza con l’Academico Viseu, poi ancora Mafra, Moreirense e poi Vitoria Guimaraes, dove raggiunge un grande secondo poso nella fase campionato di Conference League e viene chiamato a ereditare la panchina lasciata libera da Amorim. In sei mesi arrivano due trofei, oggi lo Sporting è invece secondo a tre lunghezze dal Porto di Farioli e con un punto di vantaggio sul Benfica di Mourinho.

FOTO: X Sporting