Ruggeri: “Simeone esigente? Lo era anche Gasperini, il duro lavoro ci fa crescere”

17/11/2025 | 17:36:16

Intervistato da Marca, Matteo Ruggeri ha parlato di Simeone: “Se è esigente? Ho giocato con Gasperini, che è anche un allenatore esigente, ma il duro lavoro è l’unica cosa che ti fa crescere. Si tratta di non accontentarsi mai. Posso prendere Gasperini come esempio. Mi ha allenato, mi ha costruito, per così dire, e ora sono molto contento di essere qui perché mi rivedo in Simeone, nella sua etica del lavoro. Mi sento a mio agio con questo perché c’è sempre intensità”.

Foto: Instagram Atletico Madrid