Ruggeri si presenta all’Atlético Madrid: “Simeone mi ha colpito subito, voglio vincere la Liga”

30/07/2025 | 13:29:57

Matteo Ruggeri comincia ufficialmente la sua nuova avventura all’Atlético Madrid. Il terzino sinistro classe 2002, arrivato dall’Atalanta, è stato presentato alla stampa al fianco del presidente Enrique Cerezo e ha indossato per la prima volta la maglia numero 3 dei Colchoneros. Nel suo primo intervento da giocatore rojiblanco, l’ex nerazzurro ha espresso tutta la sua soddisfazione: «Sono molto felice di essere qui. Sto studiando lo spagnolo e ringrazio tutti per l’accoglienza. Prima di arrivare ho parlato con Musso, che mi ha spinto a venire. Non ho avuto dubbi». Un passaggio significativo delle sue dichiarazioni riguarda il rapporto con il tecnico Diego Simeone: «È un orgoglio essere allenato da lui. Fin dal primo contatto mi ha colpito il suo stile. Quando ho capito che c’era la possibilità di entrare a far parte di questo club, ero entusiasta. È uno dei migliori al mondo». Sulle aspettative stagionali Ruggeri non si nasconde: «L’obiettivo è ambizioso, siamo una squadra forte con ottimi giocatori in ogni reparto. Sogno di vincere LaLiga con questa maglia. Lavoriamo duramente e con intensità, esattamente come facevo a Bergamo. Sono pronto per questa nuova sfida».

Foto: Instagram Atletico Madrid