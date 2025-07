Ruggeri saluta l’Atalanta: “Scrivo, cancello, riscrivo. Difficile racchiudere 14 anni in poche parole, è un arrivederci”

01/07/2025 | 22:35:02

L’ormai ex difensore dell’Atalanta, Matteo Ruggeri, ha affidato ad una lettera aperta scritta dal proprio profilo Instagram le sue sensazioni in seguito alla firma con l’Atletico Madrid. Questo quello che ha scritto: “Scrivo, cancello, riscrivo .. racchiudere in un poche parole 14 anni vissuti con la maglia della mia città cucita sulla pelle non è assolutamente facile. Anche le più belle parole non rappresenterebbero al meglio quello che per me significa l’Atalanta da bergamasco, atalantino e da ragazzo cresciuto nel settore giovanile.

Sono entrato a Zingonia da bambino spensierato e innamorato del pallone con il grande sogno di esordire e gioie con la mia gente al comunale… 14 anni dopo quel sogno è diventato realtà e averlo realizzato portando a Bergamo il primo grande trofeo della nostra storia , è qualcosa di incredibile e inimmaginabile. Se mi guardo indietro è stato davvero un viaggio indimenticabile.

Ringrazio chi ha reso possibile tutto ciò, la società Atalanta, la famiglia Percassi, tutte le persone che lavorano a Zingonia, Mister Gasperini che ha creduto in me ed infine tutti i miei compagni di squadra a cui auguro il meglio.

Volevo dedicare un pensiero particolare mentre scrivo con emozione queste parole, a tutta la gente di Bergamo che ha gioito e sofferto con me per i colori nerazzurri, vi porterò sempre nel cuore e quel motto che per noi significa tutto “La maglia sudata sempre” sarà per sempre il mio punto di riferimento .

Arrivederci Bergamo , Arrivederci Atalanta.

Rugge 22″

Foto: Instagram Atletico Madrid