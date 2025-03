Ruggeri: “Mister Gasperini ti spinge a non accontentarti mai. Spalletti penso sia simile”

Non solo Casadei, ma è la prima chiamata in Nazionale anche Ruggeri, l’esterno dell’Atalanta è intervenuto in conferenza stampa, non nasconde tutta la sua emozione per questa convocazione: “”Sono molto contento, cerco sempre di lavorare duro e di migliorarmi in ogni allenamento, in ogni partita, Sono molto contento, ringrazio il ct Spalletti per aver realizzato un mio sogno. Sono veramente felice”. Non è mancato poi il confronto fra Gasperini e Spalletti: ” Penso che mister Gasperini, almeno parlo per me, mi ha cresciuto molto, prima come uomo e poi come calciatore. Ti spinge a non accontentarti mai. Spalletti penso sia simile, non lo conosco ancora bene ma come pensiero di gioco mi sembrano simili. È una cosa positiva, avendo Gasperini: cercherò di mettermi in mostra e dare il massimo

Foto: sito figc