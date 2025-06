Ruggeri: “Non abbiamo mai mollato, dobbiamo essere orgogliosi”

23/06/2025 | 00:20:23

Matteo Ruggeri, giocatore dell’Atalanta e della Under 21, ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la sconfitta contro la Germania ai quarti di finale dell’Europeo di categoria.

Queste le sue parole: “Sicuramente abbiamo lottato fino alla fine anche in inferiorità numerica, purtroppo non siamo riusciti a portare a casa il risultato. Dobbiamo essere orgogliosi della partita che abbiamo fatto e di tutto il percorso, perché non era scontato arrivare qui e abbiamo venduto cara la pelle giocando anche in due in meno. Non fa mai piacere perdere, ma abbiamo fatto sicuramente una bella figura. Peccato per il risultato”.

Abbiamo visto la rabbia di Zanotti e le lacrime di Gnonto: grande vicinanza a entrambi: “Purtroppo sono episodi che in questo sport capitano. Dobbiamo ripartire tutti insieme da questa partita, abbiamo dato tutto fino alla fine e messo in difficoltà una squadra con grandi qualità. Anche in inferiorità numerica, non abbiamo mai mollato”.

Che messaggio lasciate dopo questa partita? “Noi siamo partiti con l’idea di arrivare bene qui e dimostrare che siamo una squadra forte. Siamo arrivati a questa partita nel migliore dei modi, peccato per queste due espulsioni che ci hanno un po’ condizionato. Non voglio trovare alibi, quando si perde è anche merito dell’altra squadra. Guardiamo avanti”.

Foto: sito FIGC