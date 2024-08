Ruggeri: “La 22 non si tocca, Zaniolo deve cercarsi un altro numero”

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, Matteo Ruggeri, ha così svelato un retroscena sul numero di maglia e Niccolò Zaniolo: “Se Zaniolo mi ha chiesto il numero di maglia? È stata la prima domanda che mi ha fatto. Purtroppo, però. vista la stagione scorsa, mi dispiace ma non posso lasciargliela. La 22 non si tocca, deve già cercarsi un altro numero di maglia perché questo numero non si tocca”.

Foto: Instagram Ruggeri