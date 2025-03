Ruggeri: “Inter? Eravamo consapevoli di affrontare la squadra più forte del campionato”

Intervenuto in conferenza stampa, l’esterno della Nazionale e dell’Atalanta, Matteo Ruggeri, è tornato a parlare del ko di ieri sera per 2-0 contro l’Inter: “Ieri eravamo consapevoli che affrontavamo la squadra più forte del campionato, abbiamo giocato per buona parte della partita alla pari. Però l’Inter è stata determinante negli episodi ed è riuscita a vincere. È la squadra più forte del campionato. Per quanto riguarda la convocazione, ripeto: cerco di dare il massimo, devo ringraziare Spalletti e Gasperini per questa occasione”.

Foto: sito FIGC