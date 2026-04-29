Ruggeri: “Abbiamo avuto la chance per vincerla. Ce la metteremo tutta al ritorno”

29/04/2026 | 23:46:13

L’esterno dell’Atletico Madrid, Matteo Ruggeri, ha parlato a Prime Video, soffermandosi sul pareggio contro l’Arsenal.

Queste le sue parole: “Abbiamo fatto una ottima partita e giocato una ripresa di altissimo livello, abbiamo avuto anche le occasioni per vincerla ma fa niente, ce la metteremo tutta al ritorno. Anche alla gara di ritorno sono sicuro che giocheremo bene”.

Quale sarà la strategia secondo te al ritorno? “Sicuramente troveremo un ambiente tostissimo e lo conosciamo, abbiamo già giocato lì e sappiamo che tipo di squadra sono. Sono sicuro che ci faremo trovar pronti”.

Come si prova ad essere il pupillo del Cholo? “Io penso a lavorare tutti i giorni, tengo un profilo basso e sono convinto che porti risultati. Sono felice di giocare e di avere la fiducia del mister, non bisogna mai accontentarsi”.

Foto: sito Atletico