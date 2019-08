Rugani, zero minuti contro l’Atletico: il mercato per lui può ripartire presto

Daniele Rugani è destinato a lasciare la Juve. E lo zero nella casella dei minuti giocati nell’amichevole odierna contro l’Atletico Madrid (Sarri ha preferito schierare la coppia Chiellini-De Ligt prima e Bonucci-Demiral poi) non è altro che l’ennesima conferma che per il centrale classe ’94 il mercato può ripartire presto, dopo il naufragio della trattativa con l’Arsenal. Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di una telefonata tra la Roma e la Juve, con il club giallorosso fortemente interessato al classe ‘94. Rugani ha capito di essere scivolato in fondo alle gerarchie di Sarri, ecco perché il difensore ha già aperto alla destinazione Roma e il suo addio è sempre più probabile. Nei prossimi giorni ci saranno altri contatti tra le parti con la volontà di trovare la giusta quadratura su formula e cifre.

Foto: sito ufficiale Juventus