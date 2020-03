Rugani: “Sto bene, non ho avuto sintomi gravi. Spero questo sia servito per sensibilizzare tutti”

Daniele Rugani torna a parlare della sua positività al Coronavirus sul canale You Tube della Juventus: “Voglio tranquillizzare tutti dicendo che sto bene. Sono sempre stato abbastanza bene, non ho avuto i sintomi gravi di cui si legge. Mi ritengo fortunato anche se è stata una bella botta anche perché sono stato il primo nell’ambiente. Spero sia servito per sensibilizzare tutti coloro che non avevano capito la gravità del problema”.

La prima reazione? “E’ stata una bella botta, la notizia ha fatto velocemente il giro di tutto l’ambiente e in tantissimi mi hanno scritto e li ringrazio. Sto bene e sono convinto che ne usciremo bene”.

Una serie tv che consiglio? “Peaky Blinders ed Elite sono quelle che sto seguendo. Poi tra i film consiglio ‘Contrattempo’”.

La persona che ha avuto la maggiore influenza su di me? “Nonostante abbia sempre giocato a centrocampo o in difesa ho sempre avuto Del Piero come idolo. Da tifoso juventino la sua maglietta non è mai mancata”

Foto: Rugani Instagram