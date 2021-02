Rugani sbarcato nella notte a Cagliari: ecco le prime foto

Daniele Rugani è sbarcato nella notte a Cagliari, dopo una trattativa lampo condotta dall’agente Davide Torchia e che lo porterà in Sardegna fino alla conclusione della stagione. Ecco le prime foto del difensore di proprietà della Juve, al suo fianco la compagna Michela Persico. Operazione in prestito da 1 milioni e 250 mila euro più 500 mila euro di bonus in caso di salvezza del Cagliari. Rugani aveva lasciato la Francia nel pomeriggio di ieri, raggiungendo Parigi in auto dopo aver memorizzato l’impossibilità di poter prendere un aereo privato da Rennes. L’arrivo in Sardegna dopo mezzanotte, in giornata le formalità burocratiche che gli consentiranno di mettersi rapidamente a disposizione di Eusebio Di Francesco. Un altro colpo di Giulini, ora Rugani riparte da Cagliari e spera di poter dare un contributo importante per poter uscire da una classifica pericolosa.