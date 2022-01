Rugani: “Sapevo che sarebbe arrivato il mio momento. Ci manca segnare qualche gol in più”

Il difensore della Juventus Daniele Rugani ha parlato dopo il pareggio contro il Milan ai microfoni di JTV: “Probabilmente quello che è mancato oggi è quello che ci manca da un po’. Qualche gol in più, qualche situazione favorevole dall’inizio che permette di controllare la gara. Questo lato ci manca, ma siamo sulla strada giusta e lo sappiamo. Ora miglioriamo per la seconda parte della stagione tirando fuori quello che ci sta mancando. Sono molto felice, penso di essermi comportato bene. Ho aspettato questo momento, sapevo che sarebbe arrivato. Ho parlato con il mister, ho un rapporto ottimo con lui e sono contento della sua fiducia. Cerco di fare il meglio e di aiutare i compagni quando ce n’è la possibilità. Ora una pausa poi riprendiamo al massimo per il bello della stagione che arriverà”.

FOTO: twitter personale