Rugani-Roma, in arrivo i giorni-svolta. Conferme su Riccardi-Juve

Daniele Rugani sempre più in orbita Roma, da tempo – per distacco – il primo candidato per il ruolo di difensore centrale. Sono in arrivo i giorni della svolta, si aspettava il rientro da Ibiza dell’amministratore delegato Fienga. Da domani ogni momento è quello buono, l’idea è quella di chiudere prima del weekend in modo da convocare Rugani a Roma per visite e presentazione, prevedibilmente sarebbe disponibile per il derby della seconda giornata. La valutazione resta di circa 25 milioni (5 di prestito oneroso), in qualche modo si troverà l’intesa sulla formula che la Juve vuole con obbligo di riscatto. Conferme poi su un tavolo più allargato tra Juve e Roma: ai bianconeri piace molto soprattutto il centrocampista centrale classe 2001 Alessio Riccardi, che potrebbe rientrare nell’operazione Rugani. La Juve apprezza anche il terzino classe 2001 Devid Eugene Bouah (che la Roma vuole trattenere) e l’attaccante esterno 2000 Ludovico D’Orazio. I giallorossi, invece, seguono con attenzione Paolo Gozzi, difensore 2001 della Juve.

Foto:sito ufficiale Juventus