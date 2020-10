Rugani-Rennes, ecco la foto dell’arrivo in Francia

Daniele Rugani al Rennes in prestito secco. E’ andato tutto secondo quanto vi avevamo anticipato giovedì sera: no Valencia, sì Rennes, dopo aver vinto la volata con il Newcastle. Ecco la foto dell’arrivo in Francia del difensore di proprietà della Juve, accompagnato dal suo agente Davide Torchia. Ora visite e firma con il Rennes.