Rugani, primi 90 minuti col Rennes. L’esordio in Ligue 1 finisce in pareggio

Esordio in Ligue 1 per Daniele Rugani, Il difensore, in prestito in Francia per un anno, ha giocato tutti i 90 minuti del match Digione-Rennes: 1-1 il risultato finale. È stata proprio la squadra dell’ex Juventus a passare in vantaggio, grazie alla rete di Martin Terrier al 24′, ma nella ripresa i padroni di casa hanno pareggiato con Mama Baldé. Rugani ha anche preso un cartellino giallo all’88’.

Foto: Twitter Rennes