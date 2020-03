Rugani positivo al Coronavirus, nuovo comunicato della Juve: “Altre 121 persone in isolamento”

La Juve, attraverso un comunicato, ha reso noto un aggiornamento in merito all’emergenza Coronavirus. Questo il testo: “A seguito della notizia di ieri, relativa alla positività al Coronavirus-COVID 19 del calciatore Daniele Rugani, si specifica che 121 persone, fra calciatori, membri dello staff, dirigenti, accompagnatori e dipendenti di Juventus stanno osservando un periodo di isolamento domiciliare volontario, in osservanza a quanto richiesto dalle autorità sanitarie in base alle disposizioni attualmente vigenti”.

Foto: Twitter ufficiale Juventus