Rugani: “Orgoglioso, grato e onorato, pronto a continuare a scrivere questa storia. Finché indosserò questi colori, darò tutto. Sempre”

20/10/2025 | 21:10:34

Daniele Rugani ha affidato ai social un suo pensiero dopo il rinnovo con la Juventus.

Queste le sue parole: “Da poche ore è stato annunciato che Daniele Rugani ha rinnovato il contratto con la Juventus fino al 2028. Continua, infatti, la carriera dell’ex Empoli con la maglia bianconera. Sul proprio account Instagram ha festeggiato il prolungamento con un post: “Più di dieci anni fa ho firmato il mio primo contratto per questo club. Un sogno che diventava realtà. Oggi la fame è la stessa, la voglia ancora di più. La Juventus per me non è solo una squadra ma anche un modo di vivere. Significa dedizione totale, amore sincero, professionalità assoluta. È un modo di intendere ogni allenamento, ogni partita, ogni minuto in campo fino all’ultima goccia di sudore. Valori che mi hanno trasmesso chi c’era prima di me, rendendoli punti fermi nel mio modo di vivere questo sport e che cercherò di tramandare a mia volta ogni giorno. Orgoglioso, grato e onorato, pronto a continuare a scrivere questa storia. Finché indosserò questi colori, darò tutto. Sempre. Fino alla fine”.

Foto: sito Juventus