Rugani, l’agente: “Il padre non voleva essere polemico, in estate l’ha cercato il Chelsea. Sul rinnovo…”

Davide Torchia, agente del difensore della Juventus Daniele Rugani, ha parlato della situazione del suo assistito ai microfoni di Radio Sportiva confermando quanto vi abbiamo riferito in esclusiva lo scorso 2 novembre in merito al rinnovo contrattuale: “Le parole del padre di Rugani? Non sono una polemica verso qualcuno o verso la società, ma è un incentivo per il figlio a riprendersi il posto da titolare. Sono arrivate tante richieste negli anni, Chelsea incluso, ma la Juventus non ha mai voluto cederlo perché crede in lui. Rinnovo? Presto parleremo del nuovo contratto, deciderà la Juve quando sistemare”.

Foto: sito ufficiale Juventus