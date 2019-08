Rugani, la Roma faceva sul serio dall’8 agosto. Ora per le visite…

Ci fa un po’ sorridere leggere, oggi, che la Roma stia facendo sul serio per Daniele Rugani. Oggi, 21 agosto? Ma dai… Bisognerebbe avere il coraggio di ammettere quando ti sei perso nei sentieri di montagna. Tra l’altro, il nome era stato spento quasi come se si trattasse di un riempitivo, di un ufo, di un’invenzione. Riepilogando: di Rugani in orbita giallorossa abbiamo parlato già l’8 agosto, poche ore dopo la conclusione del mercato inglese, con la telefonata Roma-Juve che ora già molto più di una promessa di matrimonio. Mai accostato Rugani al Monaco (depistaggio), guardavano una pista che avevano tirato fuori proprio quando avevamo parlato di un incontro romano, già allora alla presenza di Fabio Paratici. E mai lo abbiamo accostato al Barcellona (depistaggio bis), mai una traccia, neanche mezza. Ora a noi fa anche piacere che si siano accorti oggi di Rugani e della Roma, aspettiamo la fine di questa storia. E aggiungiamo che il difensore aspetta la quadratura totale dell’affare per arrivare a Roma, visite e presentazione: da domani, ogni momento sarà quello giusto.

Foto: Twitter ufficiale Juventus