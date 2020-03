Rugani, la compagna: “Daniele sta già bene, non ha nessun sintomo”

Dopo il suo messaggio di questa mattina, anche la compagna di Daniele Rugani, la ex-giornalista di Mediaset Michela Persico, è intervenuta sui social per aggiornare tutti sulla situazione del suo fidanzato: “Daniele sta già bene! – ha detto – È positivo ma asintomatico, nessun sintomo. Per questo l’Italia raccomanda a tutti di stare a casa, perché in molti casi si ha senza nemmeno saperlo! Aiutiamoci e tutto passa.”

Foto: profilo Twitter personale Daniele Rugani