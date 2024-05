Rugani e il messaggio per Allegri: “Grazie a te sono un uomo migliore. Grazie per i valori che mi hai trasmesso”

Bel messaggio di Daniele Rugani, difensore della Juventus, che saluta Massimiliano Allegri con un post molto sentito su Instagram.

Queste le sue parole: “Caro mister abbiamo lavorato insieme per 7 anni. Sono stati anni di montagne russe ma sono fiero di averle affrontate insieme a te. La gioia sportiva delle grandi vittorie e dei trofei alzati così come le sconfitte dolorose e i momenti difficili dove il mondo sembrava caderci addosso. Tutti questi momenti vissuti insieme a te, al tuo carisma, al tuo modo di essere e alla tua positività mi hanno fatto crescere e reso sicuramente un uomo migliore. Di questo te ne sarò sempre grato.

Ci sarebbero davvero tanti aneddoti e cose di cui parlare di questi anni ma adesso voglio solo salutarti e ringraziarti per tutti i valori che mi hai trasmesso. Grazie mister, a te e a tutto lo staff di questo pezzo di vita vissuto insieme. Ti auguro e vi auguro il meglio per il futuro.

Il Ruganello”.

Foto: Instagram Rugani