Rueda, ct del Cile: “Vidal è ammirevole, Sanchez ha la maglia della Roja cucita sulla pelle”

Reinaldo Rueda, commissario tecnico del Cile, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro la Colombia e ha espresso parole di elogio per Vidal e Sanchez: “Quello che Arturo fa in campo è ammirevole e rispettabile. Ora abbiamo delle responsabilità e lui ha dimostrato quel carattere da giocatore della Nazionale, quella nobiltà d’animo e quella dedizione che ha sempre con la Roja e con il suo staff tecnico. Ecco perché ha vinto tutto quello che ha vinto in campionati competitivi. E lo dimostra in Nazionale: ogni volta che vogliamo svolga un certo compito è perché lo fa con un’intelligenza e una dedizione senza limiti. È molto positivo”.

Sull’altro interista: “La maglietta della Roja è cucita sulla sua pelle. È un grande giocatore. Penso che Alexis sia un caso eccezionale per tutto quello che ha vissuto: due anni traumatici. E possiamo valutare la sua migliore versione dopo 10, 15 o 20 partite. All’Inter non ha potuto giocare 20 partite di fila e non è possibile fare una valutazione”.

Foto: Gazzetta