Rudiger sul primo incontro con Ancelotti: “Uno schock! Me lo sono ritrovato davanti la porta di casa”

Intervenuto ai microfoni di Sport1, Antonio Rudiger, difensore del Real Madrid, ha raccontato il suo primo incontro con Carlo Ancelotti: “Ero arrivato da poche ore a Madrid con la mia famiglia nella mia nuova casa e ad un tratto è suonato il campanello. Ho aperto e mi sono trovato davanti Ancelotti. È stato uno shock! Si è seduto a tavola a mangiare con noi per parlare anche con la mia famiglia. È rimasto due ore e abbiamo parlato di tutto. Non avevo mai vissuto una cosa del genere, nessun allenatore aveva fatto una cosa del genere per me. Ancelotti è una leggenda che già quando ero bambino collezionava titoli e Champions. Lavorare con lui nel club più titolato al mondo è davvero meraviglioso”.

Foto: Rudiger Instagram