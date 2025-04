Rudiger si scusa dopo il lancio del ghiaccio: “Ho sbagliato, mi dispiace molto”

Antonio Rudiger, difensore del Real Madrid, ieri sera è stato protagonista di un brutto gesto contro l’arbitro, dopo la finale di Coppa del Rea contro il Barcellona, lanciando contro il fischietto la borsa del ghiaccio.

Il tedesco stamattina ha chiesto scusa sui social: “Certamente non ci sono scuse per il mio comportamento di ieri sera. Mi dispiace molto. Abbiamo giocato un’ottima partita dal secondo tempo. Dopo 111 minuti, non sono stato in grado di aiutare di più la mia squadra e prima del fischio finale ho commesso un errore. Mi scuso di nuovo con l’arbitro e con tutti quelli che ho deluso ieri sera”.

Foto: sito Real Madrid