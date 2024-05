Rudiger: “Sappiamo tutti cosa vuol dire giocare una finale di Champions. Attenzione a Fullkurg”

Il difensore del Real Madrid, Antonio Rudiger ha parlato della finale di Champions a Wembley, nel media day concesso al Real.

Queste le sue parole: “Per me è molto importante avere una buona energia nello spogliatoio, giocare per questo club è un sogno che è diventato realtà e per questo cerco di godermelo ogni giorno e provo a mostrare la migliore versione di me. Sarà una partita difficile essendo una finale, loro saranno molto preparati e non dobbiamo sottovalutarli. Dobbiamo essere nella migliore forma possibile ed essere disciplinati, perché loro sono molto pericolosi in contropiede, se vogliamo segnare un gol più di loro”.

Spazio poi ai rivali nel dettaglio: “È sempre un piacere giocare contro una squadra come il Dortmund perché ho giocato lì quando ero piccolo e non vedo l’ora che arrivi quel giorno. Conosco bene Fullkurg, un attaccante grande attaccante forte fisicamente, ma mi preparerò come sempre per affrontarlo. Noi dobbiamo essere bravi e disciplinati con la palla fra i piedi, poi abbiamo giocatori come Vinicius, Rodrygo o Bellingham che possono segnare in ogni momento”.

Spazio poi alle sensazioni in vista della finale: “Dobbiamo goderci questa settimana con la finale perché non succede molte volte di viverla anche se la storia del club dice il contrario. La settimana prima della finale è stata sempre molto speciale, anche quando l’ho giocata con il Chelsea. Qui però c’è più pressione a causa della storia del club, tutti qui sanno cosa significhi giocare una finale con questa maglia addosso”.

