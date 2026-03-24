Rudiger: “Ora mi sento al 100%. Negli ultimi mesi ho giocato anche con il dolore”

24/03/2026 | 13:30:53

Il difensore della Nazionale tedesca e del Real Madrid, Antonio Rudiger, ha parlato dal ritiro della Germania sul suo momento.

Queste le sue parole: “Mi sento davvero bene e sono sollevato di aver terminato le cure. Da agosto-settembre 2024 c’era sempre qualcosa che non andava, ma ora posso giocare partite intere senza problemi. L’anno scorso spesso mi allenavo e giocavo solo prendendo antidolorifici, poi a gennaio la situazione è peggiorata e ho capito che dovevo fermarmi, anche perché c’è il Mondiale in estate”.

Il centrale tedesco ha ammesso di aver forzato più volte pur di non lasciare il Real Madrid in difficoltà: “Ho messo da parte la mia salute perché volevo essere al 100% per la squadra. Non c’è niente che odio di più che deludere i miei compagni. Lo rifarei? Probabilmente sì, anche se dopo l’operazione al ginocchio ho imparato a capire meglio quando è il momento di fermarsi”.

Rüdiger ha poi risposto anche alle critiche sul suo stile di gioco, spesso giudicato troppo duro: “Essere un difensore aggressivo fa parte del mio DNA. A questi livelli devi far capire all’attaccante che per lui sarà una giornata difficile. Non è cattiveria, è concentrazione. Non a caso non vengo espulso dal 2017 e prendo pochi cartellini. È questa mentalità che mi ha portato al Real Madrid”.

Foto: Instagram Rudiger