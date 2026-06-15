Rudiger: “Mourinho? Voglio lavorare con lui, sarebbe un sogno”

15/06/2026 | 21:30:37

Antonio Rudiger, difensore della Germania e del Real Madrid, ha parlato dal ritiro della sua Nazionale al Mondiale, soffermandosi anche sul futuro con il club, con il contratto che scade tra un paio di settimane.

Le sue parole: “Io ho molta esperienza e questo è importante per aiutare la gente. Il mio ruolo è questo, io lo accetto e lo rispetto. Mourinho al Real? Io ho tantissima voglia. Un allenatore come Mourinho per me è un sogno… voglio lavorare con lui e sono pronto”.

Foto: Instagram Rudiger