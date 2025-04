Rudiger lancia il ghiaccio all’arbitro: rischia una maxi-squalifica. Rossi anche per Bellingham e Vazquez

È successo di tutto nel finale della finale di Copa del Rey tra Barcellona e Real Madrid: Antonio Rudiger, ex difensore della Roma, ha perso letteralmente la testa nei minuti di recupero. Rudiger ha iniziato ad agitarsi, poi gli insulti agli arbitri e addirittura il lancio di due borse del ghiaccio verso l’arbitro, come riportato da Relevo. Nessun dubbio per il direttore di gara che si è avvicinato alla panchina estraendo il cartellino rosso per il centrale tedesco.

Ora il giocatore rischia una maxi squalifica, si va dalle quattro alle dodici giornate di squalifica. Rosso anche per Lucas Vazquez, ma soprattutto per Jude Bellingham: il centrocampista inglese ha rimediato l’espulsione per essersi avvicinato in modo aggressivo agli arbitri. Foto: sito Real Madrid