Rudiger, ko contro l’Espanyol e il calendario preoccupa

Non di certo una grande giornata quella di ieri per il Real Madrid. La squadra di Ancelotti, infatti, è uscita sconfitta per 1-0 dal match contro l’Espanyol, ma soprattutto è stata costretta a sostituire Rudiger. Il centrale difensivo ha chiesto il cambio dopo aver avvertito un dolore muscolare alla coscia destra. Per il momento le sue condizioni preoccupano, ma si sapra di più nei prossimi giorni quando il tedesco verrà sottoposto a maggiori accertamenti. Ciò che preoccupa di più, in questo momento, sono le partite che attendono i Blancos: Leganes per i quarti di finale di Coppa del Re, Atletico Madrid per il campionato e Manchester City per i playoff di Uefa Champions League. Insomma il Real Madrid ha bisogno di Rudiger.

FOTO: Rudiger Instagram