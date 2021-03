Rudiger: “In estate sono stato vicino al Chelsea e al Tottenham”

Il difensore del Chelsea, l’ex Roma Antonio Rudiger, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di domani contro l’Atletico Madrid.

Queste le parole del tedesco: “In estate sono stato vicino a lasciare il Chelsea. C’era una squadra che mi aveva cercato, il PSG ma c’era anche il Tottenham con Mourinho ma alla fine non si è concretizzato così come con Tuchel (allora al PSG) e quindi ero un po’ arrabbiato perché sapevo della mia situazione che non avrei giocato molto. Ho parlato con Lampard e sono tornato in panchina, ha giocato un paio di partite e poi di nuovo fuori. Le ultime partite della gestione Lampard ho giocato e ora le cose stanno andando molto bene, sono felice. Mi sono sempre trovato bene al Chelsea e mi hanno trattato bene. Nessuno dei dirigenti voleva cedermi né lo stesso Lampard”.

Foto: Twitter Premier League