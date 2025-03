Rudiger: “Felice di ritrovare Spalletti, ha tirato fuori il meglio di me”

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro l’Italia, il difensore del Real Madrid e della Nazionale tedesca, Julian Nagelsmann, ha così parlato di Luciano Spalletti: “Sono molto contento di poterlo ritrovare, è stato un allenatore molto importante per la mia carriera quando ero giovane. Ha tirato fuori davvero il meglio da me, come giovane calciatore che arrivava dalla Germania. Mi ha insegnato tantissimo e sono contento di rivederlo, ma ovviamente penserò a batterlo con la mia nazionale. Ci aspetta un avversario tosto, per la qualità degli avversari e dell’allenatore”.

Foto: instagram Rudiger