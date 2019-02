Rudiger: “Con Sarri è come stare a scuola. Stanchezza? No, ci manca solo…”

Antonio Rudiger, difensore del Chelsea, ha concesso una intervista al Daily Mail soffermandosi sul momento negativo del club inglese: “Stanchezza? No, non direi perché non è come se stessimo correndo da una parte all’altra. Non è un problema fisico. Il mister (Sarri, ndr) ci fa fare un duro lavoro tattico. Non è facile per noi adattarci, per molti è tutto nuovo. È come quando ti siedi a scuola per tutto il tempo ad ascoltare qualcuno. Certo, a volte, sei stanco mentalmente, ma alla fine della giornata devi fare il tuo lavoro. Al momento la squadra è poco sicura in generale, non è una questione tattica o di stanchezza. Ci manca solo la fiducia, stiamo giocando al di sotto delle nostre possibilità”.

Foto: Twitter personale Rudiger