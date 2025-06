Rüdiger accusa Cabral (centrale del Pachuca) di insulti razzisti. La FIFA apre un’indagine

23/06/2025 | 09:32:14

Nel post partita della vittoria del Real Madrid sul Pachuca per 3-1, in un Mondiale per Club che ha visto i blancos imporsi con autorità, è esploso un caso grave e delicato. Non si parla di gioco, ma di razzismo. E non, come spesso si teme, dagli spalti: questa volta l’accusa arriva da dentro il campo. Secondo quanto riportato da Cadena SER, una delle fonti giornalistiche più autorevoli in Spagna, Antonio Rüdiger avrebbe denunciato un insulto razzista da parte di Gustavo Cabral, difensore argentino del Pachuca ed ex conoscenza della Liga. La frase incriminata – “n***0 de mierda” – sarebbe stata rivolta al centrale tedesco durante la partita, un’espressione pesantissima che il giocatore del Real Madrid ha immediatamente riferito all’arbitro. A far luce sull’episodio è stato anche il tecnico dei blancos Xabi Alonso, che non ha esitato a prendere pubblicamente posizione dopo il match: “Toni ci ha raccontato cosa è successo, gli crediamo e lo sosteniamo. Vedremo cosa accadrà. Credo che il protocollo FIFA sia stato attivato e che sia stata aperta un’indagine. Se confermato, devono essere prese tutte le misure necessarie, perché questo è inaccettabile. Nel calcio non c’è tolleranza per certi comportamenti”. Il caso è ora al vaglio degli organi competenti, con il protocollo FIFA già messo in moto.

Foto: insta rudiger