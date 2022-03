Rudi Voeller: “L’Italia deve tornare al top del calcio europeo. Servono stadi nuovi, sono fermi a Italia ’90”

Il direttore esecutivo del Bayer Leverkusen, Rudi Voeller, vecchia conoscenza del calcio italiano, ha parlato nel prepartita del match con l’Atalanta.

Queste le sue parole: “Spero che gli spettatori vedranno una bella partita. Wirtz ha un contratto fino al 2026, stiamo molto vicino a lui e sta molto bene qui da noi. Speriamo che rimarrà almeno altri due anni con noi. Seguo ancora il calcio italiano, non é più il numero uno del mondo come la Premier. La cosa bella dell’Italia è che il campionato è molto equilibrato, da noi purtroppo sta dominando il Bayern da dieci anni. In Italia servono gli stadi nuovi, da noi ci sono stadi eccezionali e li abbiamo fatti anche con il mondiale 2006. Qui a Bergamo stanno facendo qualcosa, mi fanno un po’ pena i tifosi di Lazio e Roma che devono guardare la partita da lontano all’Olimpico, le strutture sono ferme a Italia ’90”.