Rudi Voeller: “La Roma può vincere l’Europa League. Ma occhio al mio Bayer Leverkusen”

Rudi Voller ex attaccante della Roma, di cui è stato anche allenatore per un breve periodo, ha parlato a Rai Sport commentando la situazione relativa ai giallorossi e al percorso europeo della squadra di José Mourinho, che sdiderà il Bayer Leverkusen, altro ex club di Voeller.

Queste le sue parole: “La Roma può vincere l’Europa League? Sì, anche se significa che dovrebbero battere il mio Bayer Leverkusen. Però la Roma può vincere, al 100%. Anche se occhio a Xabi Alonso, con lui in panchina le cose vanno meglio”.